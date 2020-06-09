أكدت ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

غرمت أمانة الجوف، 39 منشأة ومحلًا تجاريًّا؛ لمخالفتها البروتوكول الاحترازي الخاص بارتداء الكمامة طوال فترة وجود الموظفين في مقر العمل. جاء هذا بعد جولة المراقبين الصحيين بمدينة سكاكا، في الوقت الذي شددت فيه الأمانة على تطبيق تلك الإجراءات حفاظًا على سلامة الجميع. Advertisements اقرأ أيضا: بالصور.. جولات رقابية لأمانة الجوف للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالصور.. أمانة الجوف تشدد الرقابة على محال ومعامل الحلوى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الكمامة.. أمانة الجوف تُغرم 39 منشأة ومحلًا تجاريًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.