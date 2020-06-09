ضبط موقع لإعادة تغليف المواد الغذائية بنطاق المليساء في جدة

أسفرت جهود بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة جدة، بمشاركة فرع وزارة التجارة، عن ضبط مستودع مخالف جرى تحويله إلى معمل لإعادة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

وبين رئيس البلدية راضي بن عاطي الصحفي، أنه جرى مداهمة موقع بحي «السرورية» بمشاركة هيئة الغذاء والدواء؛ حيث تبين وجود كميات من البهارات والمواد الغذائية، تقوم عمالة بالموقع بإعادة تعبئتها في أكياس تحمل بيانات وتواريخ مغلوطة ويتم تغليفها لهذا الغرض.

وأضاف رئيس بلدية المليساء، أنه وبمباشرة المراقبين للموقع، تم رصد تدني مستوى النظافة وعدم وجود رخصة للمستودع أو لوحة إرشادية، كما جرى رصد مخالفات تتعلق بالعمالة والاشتراطات الصحية لتخزين المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن الفرق تحفظت على أدوات الموقع وأتلفت المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

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