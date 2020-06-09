أمانة جدة تطارد الباعة الجائلين وتزيل البسطات العشوائية أسفل جسر «كيلو 8»

بالتعاون مع الجهات الأمنية
شنت بلدية خزام الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة رقابية ميدانية موسعة على الباعة المتجولين، الذين ينتشرون أسفل جسر «كيلو 8» جنوب محافظة جدة؛ حيث جرى عمل مسح كامل لكل مواقع تجمعات الباعة الجائلة ومصادرة 110 من البسطات العشوائية بالموقع.
وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والافتراش؛ لعرض «مأكولات شعبية ومشروبات ساخنة وبيع الملابس الجاهزة وتقديم معسلات»، وفور مباشرة الموقع قام عدد من العمالة بالهروب؛ حيث جرى مصادرة 55 من أسطوانات الغاز المستخدمة في الموقع.
وأكد المهندس محمد جابر أن البلدية لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولون ومنعهم من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية.
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