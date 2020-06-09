5200 مستفيد من مبادرة المسح النشط في المدينة المنورة

للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد
بلغ عدد المستفيدين من مبادرة المسح النشط والكشف الحراري عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي نفذتها أمانة المدينة المنورة، أكثر من 5200 مستفيد.
وتهدف المبادرة إلى تقصي الوباء في المجمعات التجارية وأسواق النفع العام ومواقع تجمع العمالة الوافدة في مساكنهم والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، عبر كاميرات حرارية مرتبطة بعربة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة في هذا المجال.
إضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه –لا قدر الله- بالإصابة عبر عزل المستفيد فورًا والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.
يذكر أن عمليات المسح النشط أسهمت بشكل كبير بتقصي الوباء في مختلف المواقع بالمنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بتنفيذها سابقًا في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، ومساكن العمال في الأحياء السكنية.
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