حملة لإزالة البسطات العشوائية أسفل جسر كيلو 8 في جدة

وفور مباشرة الموقع قام عدد من العمالة بالهروب حيث جرى مصادرة 55 من أسطوانات الغاز المستخدمة في الموقع، وأكد الزهراني، أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين ومنعهم من الأفتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية.
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