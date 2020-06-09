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حملة لإزالة البسطات العشوائية أسفل جسر كيلو 8 في جدة

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شنت بلدية خزام الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة رقابية ميدانية موسعة على الباعة المتجولين الذين ينتشرون أسفل جسر "كيلو8" جنوب محافظة جدة، حيث جرى عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة ومصادرة 110 من البسطات العشوائية بالموقع. وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والأفتراش، لعرض مأكولات شعبية ومشروبات ساخنة وبيع الملابس الجاهزة وتقديم معسلات.

وفور مباشرة الموقع قام عدد من العمالة بالهروب حيث جرى مصادرة 55 من أسطوانات الغاز المستخدمة في الموقع، وأكد الزهراني، أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين ومنعهم من الأفتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية.


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