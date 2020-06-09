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إزالة بسطات عشوائية من عزيزية جدة

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واصلت بلدية العزيزية الفرعية جهودها الميدانية في منع وإزالة بسطات الخضروات العشوائية من الأرصفة والشوارع بمشاركة الجهات الأمنية حيث جرى عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات العامة وأمام العمائر السكنية وذلك ضمن حملة تقوم بها البلدية بالتزامن مع جميع البلديات الفرعية لمكافة البيع العشوائي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس أحمد الشافعي، أن الفرق الرقابية أزالت 17 من البسطات العشوائية ضمن جولاتها لمنع ممارسة البيع العشوائي حيث يستغل الباعة الجائلون الأرصفة والعمائر السكنية لعرض البسطات، مؤكداً استمرار أعمال المتابعة لمنع وإزالة هذه الممارسات العشوائية.


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