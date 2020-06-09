السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يعتمد التصاميم الهندسية لمشروع تطوير المنطقة المركزية بمدينة الباحة



الباحة 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التصاميم الهندسية لمشروع تطوير المنطقة المركزية بمدينة الباحة بمساحة 98.065 متراً مربعاً .

ويتضمن المشروع بوسط مدينة الباحة ‏10 تجمعات مواقف سيارات تستوعب 620 سيارة, و40 جلسة, و100 مظلة, وعدد من ممرات المشاة, و4 ميادين تجمع, و4 كوفي شوب, و4 نوافير مركزية، حيث تبلغ مساحة المشروع نحو 98.065 متراً مربعاً .

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات الحيوية والتنموية التطويرية التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظاتها في ظل ما تحضى به من دعم ورعاية من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - ومتابعة واهتمام من سمو أمير منطقة الباحة .

// انتهى //

13:51ت م

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