السعودية اليوم / كلية الملك فهد الأمنية تفتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين



الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

وأوضحت أن القبول سيكون لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) وفق التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في القطاعات الأمنية - من خريجي العام الدراسي (1439-1440هـ) والعام الدراسي (1440 -1441هـ).

واشترطت للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وألا يزيد عمره عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) عاماً لجميع التخصصات؛ عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) عاماً، ولائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وحائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة وبتقدير لا يقل عن جيد، وأن يتم معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير

كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجتاز جميع الإجراءات والاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

وبينت أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً وسيقفل باب التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية – على الرابط www.jobs.sa.

وأشارت إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم، وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

ودعت المتقدمين إلى تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وأنه لن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط، وأنه على طالب القبول الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة، والحرص على تسجيل البيانات المطلوبة كافة في منصة أبشر توظيف بكل دقة.

وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن الطالب يتحمل مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة.

وأفادت أنه يمكن الاستفسار من الإدارة العامة للقبول المركزي - وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الرقمين 0115628359 - 0115628396 أو بالبريد الإلكتروني التالي ‏

// انتهى //

13:49ت م

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الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.وأوضحت أن القبول سيكون لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) وفق التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في القطاعات الأمنية - من خريجي العام الدراسي (1439-1440هـ) والعام الدراسي (1440 -1441هـ).واشترطت للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وألا يزيد عمره عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) عاماً لجميع التخصصات؛ عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) عاماً، ولائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وحائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة وبتقدير لا يقل عن جيد، وأن يتم معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجتاز جميع الإجراءات والاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.وبينت أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً وسيقفل باب التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية – على الرابط www.jobs.sa.وأشارت إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم، وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.ودعت المتقدمين إلى تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وأنه لن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط، وأنه على طالب القبول الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة، والحرص على تسجيل البيانات المطلوبة كافة في منصة أبشر توظيف بكل دقة.وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن الطالب يتحمل مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة.وأفادت أنه يمكن الاستفسار من الإدارة العامة للقبول المركزي - وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الرقمين 0115628359 - 0115628396 أو بالبريد الإلكتروني التالي ‏ [email protected] // انتهى //13:49ت م0080

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.