السعودية اليوم / " الملكية الفكرية " تطلق دليل سياسات الملكية الفكرية الاسترشادي لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة



الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أطلقت الهيئة

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي بن علي السديس ، أن إعداد الدليل الجديد جاء انطلاقا من الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهو من ضمن أهدافها لتحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في المملكة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للوزارات والجهات لاستثمار مجالات الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتهدف السياسة إلى دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها، وتجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

يذكر أن نطاق السياسة يشمل جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، والأصناف النباتية الجديدة، والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية.

// انتهى//

13:32ت م

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الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية دليل سياسات الملكية الفكرية كوثيقة استرشادية، في إطار مساعيها لتمكين المؤسسات البحثية العامة والمؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع قضايا رئيسية في الملكية الفكرية كحقوق الاستخدام والإفصاح والإدارة والتسويق وتجنب حدوث التعديات على حقوق الآخرين بالإضافة إلى تقديم حوافز للباحثين وسياسات التسجيل والحماية ليكون مرجعاً للسياسات والإجراءات التي تدعم وتساند الملكية الفكرية عند تطبيقها.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي بن علي السديس ، أن إعداد الدليل الجديد جاء انطلاقا من الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهو من ضمن أهدافها لتحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في المملكة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للوزارات والجهات لاستثمار مجالات الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وتهدف السياسة إلى دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها، وتجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.يذكر أن نطاق السياسة يشمل جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، والأصناف النباتية الجديدة، والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية.// انتهى//13:32ت م0074

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