السعودية اليوم / ماليزيا تسجل سبع إصابات جديدة بكورونا



كوالالمبور 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

سجلت ماليزيا سبع إصابات جديدة بفيروس

ونقلت وكالة أنباء "برناما " الماليزية عن المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبد الله قوله : إن بلاده قادرة على كسر سلسلة الإصابات بدون اللقاح إذا استمر الشعب الماليزي في الالتزام التام بالإجراءات التشغيلية الموحدة والإرشادات التوجيهية الصادرة عن الحكومة.

وأوضح أن الإعلان عن رفع "قرار تقييد التحركات" في ماليزيا ، واستبداله بفرض "تقييد الحركة نحو التعافي"، الذي يسري مفعوله ابتداءً من يوم غد وحتى 31 أغسطس القادم سيسهم في توفير الراحة والطمأنينة للماليزيين والمقيمين.

// انتهى //

13:27ت م

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كوالالمبور 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسسجلت ماليزيا سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 8329، والوفيات إلى 117.ونقلت وكالة أنباء "برناما " الماليزية عن المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبد الله قوله : إن بلاده قادرة على كسر سلسلة الإصابات بدون اللقاح إذا استمر الشعب الماليزي في الالتزام التام بالإجراءات التشغيلية الموحدة والإرشادات التوجيهية الصادرة عن الحكومة.وأوضح أن الإعلان عن رفع "قرار تقييد التحركات" في ماليزيا ، واستبداله بفرض "تقييد الحركة نحو التعافي"، الذي يسري مفعوله ابتداءً من يوم غد وحتى 31 أغسطس القادم سيسهم في توفير الراحة والطمأنينة للماليزيين والمقيمين.// انتهى //13:27ت م0071

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