السعودية اليوم / الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بكورونا وأربع حالات وفاة



الكويت 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية 630 اصابة جديدة بفيروس

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

// انتهى //

13:26ت م

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الكويت 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية 630 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 33140 في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 273 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.// انتهى //13:26ت م0070

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