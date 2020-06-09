

الجبيل 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

وسعت إدارة التسوية الودية بمكتب الموارد البشرية بمحافظة الجبيل نطاق القضايا العمالية المطروحة ليشمل الاتصال الإلكتروني المرئي بنظام (webex Meet) لهذه الجلسات، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة

وأوضح مدير المكتب مطلق القحطاني أن إدارة التسوية الودية بدأت بحل القضايا عن طريق الاتصال المرئي، بناءً على توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي نصت بمباشرة الدعاوى المنظورة لدى مكاتب الموارد البشرية عبر الاتصال المرئي ، في ظل توفير جميع الإمكانات المتاحة تسهيلًا على المتعاملين .

ودعت إدارة التسوية جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من الخِدْمات الإلكترونية التي تقدم خِدْماتها عن بعد من خلال الوسائل التقنية المعتمدة والتطبيقات الذكية، ضمن الضوابط والإجراءات المتبعة لضمان استدامة الأعمال وجودتها.

// انتهى //

13:13ت م

0068



الجبيل 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسوسعت إدارة التسوية الودية بمكتب الموارد البشرية بمحافظة الجبيل نطاق القضايا العمالية المطروحة ليشمل الاتصال الإلكتروني المرئي بنظام (webex Meet) لهذه الجلسات، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والحفاظ على سلامة الجميع والتسهيل على أطراف القضية وتسريع حل قضاياهم.وأوضح مدير المكتب مطلق القحطاني أن إدارة التسوية الودية بدأت بحل القضايا عن طريق الاتصال المرئي، بناءً على توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي نصت بمباشرة الدعاوى المنظورة لدى مكاتب الموارد البشرية عبر الاتصال المرئي ، في ظل توفير جميع الإمكانات المتاحة تسهيلًا على المتعاملين .ودعت إدارة التسوية جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من الخِدْمات الإلكترونية التي تقدم خِدْماتها عن بعد من خلال الوسائل التقنية المعتمدة والتطبيقات الذكية، ضمن الضوابط والإجراءات المتبعة لضمان استدامة الأعمال وجودتها.// انتهى //13:13ت م0068

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تفعيل الاتصال المرئي في تسوية القضايا العمالية بفرع الموارد البشرية في الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.