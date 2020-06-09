السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 13 حالة وفاة بكورونا



بروكسل 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9619 حالة، مضيفةً أنها سجلت 89 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 59437 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 حالة جديدة مصابة بالفيروس.

// انتهى //

13:05ت م

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بروكسل 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واسسجلت بلجيكا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9619 حالة، مضيفةً أنها سجلت 89 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 59437 حالة.وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 حالة جديدة مصابة بالفيروس.// انتهى //13:05ت م0064

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