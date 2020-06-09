السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 712 إصابة جديدة بكورونا



مسقط 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان 712 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها عدد الوفيات بلغ 83 حالة وفاة، فيما تماثلت 4152 حالة للشفاء، مضيفة أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2688 والحالات المنومة في العناية المركزة 85 حالة.

// انتهى //

13:03ت م

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مسقط 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسسجلت سلطنة عمان 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي المصابين إلى 18198.وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها عدد الوفيات بلغ 83 حالة وفاة، فيما تماثلت 4152 حالة للشفاء، مضيفة أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2688 والحالات المنومة في العناية المركزة 85 حالة.// انتهى //13:03ت م0063

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