السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر 27 صندوقاً من المواد الغذائية والعصيرات



مكة المكرمة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة كميات من المواد الغذائية و العصيرات، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس البلدية الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف بدون ترخيص في جنوب مكة المكرمة، حيث تم إتخاذ اللازم حياله و مصادرة 27 صندوقاً من المواد الغذائية والعصيرات و 18 كيلو جراماً من الخضروات وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام ، وإتلاف 5 كيلو جرامات من المواد الغذائية مجهولة المصدر .

// انتهى //

12:41ت م

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