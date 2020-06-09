شكرا لقرائتكم خبر عن خوذات ذكية.. الشرقية تستحدث تقنية جديدة لفرز مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقيه باستخدام الخوذات الذكية التى تستطيع رصد درجة حرارة الأشخاص على بعد ٥ أمتار بالاشعاع الحراري لفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته كما يمكنها فحص مايقارب ٢٠٠ شخص في الدقيقة، وتم تطبيق استخدام الخوذة في المواقع الحيوية والمراكز التجارية وأسواق النفع العام ،وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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