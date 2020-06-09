شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 27 صندوقاً من المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف بدون ترخيص في جنوب مكة المكرمة، حيث تم إتخاذ اللازم حياله و مصادرة 27 صندوقاً من المواد الغذائية والعصيرات و 18 كيلو جراماً من الخضروات وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام ، وإتلاف 5 كيلو جرامات من المواد الغذائية مجهولة المصدر .
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