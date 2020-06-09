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مستشفى الملك فيصل التخصصي تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي #عاجل
وفقًا لتقرير أكبر هيئة بحث عامة في إسبانيا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
حدد المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا CSIC، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المملكة، على أنها الأولى في قائمة المستشفيات الرائدة في العالم العربي.
ووفقًا لتقرير أكبر هيئة بحث عامة في إسبانيا، فإن هناك سبعة مستشفيات أخرى في الدولة جاءت في المراتب العشرين الأولى في القائمة.
وبحسب ترتيب الوكالة الحكومية فإن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض هي الأولى في المنطقة، حيث يقدم الرعاية الطبية الأولية والعالية التخصص للمرضى، بالإضافة إلى المشاركة في الدراسات السريرية والبحثية.
ومن ضمن المستشفيات الأخرى في القائمة، جاءت مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية في المرتبة الثانية، تليها مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ثم المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الرياض.
يُذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) قال في الشهر الماضي إن المملكة بدأت تطبيق معايير محدثة على المستشفيات الحكومية والخاصة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل أفضل.
وقامت وزارة الصحة بتقييم المستشفيات في جميع أنحاء المملكة كجزء من تطبيق المعايير الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا Consejo Superior de Investigaciones Científicas، هو أكبر هيئة بحوث عامة في البلد، ويكمن هدفه الأساسي في تطوير وتشجيع البحوث لصالح التقدم العلمي والتكنولوجي لدعم التعاون مع الكيانات الإسبانية والأجنبية.
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