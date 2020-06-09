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2020-06-09 ضبط 116 مخالفة وإغلاق 11 منشأة خالفت إجراءات كورونا بالقصيم متابعات الخليج 365 - القصيم نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات منطقة القصيم 16323 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق لمتابعة تطبيق الإجراءات والوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال الفترة من 8 إلى 16 شوال. وقال أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي إن الجهود الرقابية مكثفة في الميدان لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية بهدف السيطرة والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع. Advertisements كما أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي 10 منشآت، وإغلاق منشأة واحدة لوجود حالة اشتباه، بالإضافة إلى ضبط 116 مخالفة متعلقة بالتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية والوقائية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وفي إطار التعقيم والتطهير أنهت الأمانة وبلديات المنطقة غسيل وتطهير “3512” من الشوارع والأرصفة والمضامير و غسيل وتطهير “29895” من الآليات والمعدات والحاويات.



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