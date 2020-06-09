لهذه الأسباب.. لا تحدث تطبيق سناب شات الآن

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الخبير التقني عبدالله السبع نصيحة للجميع بعدم تحديث تطبيق سناب شات للتحديث الذي نزل أمس وجه بابتسامة خفيفة.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التطبيق فيه مشكلة مزعجة ما تقدر تشوف الستوري لأي شخص و يسوي لك تخطي للسنابات بشكل مزعج”.

وأضاف : “لكن إذا حدثت التطبيق الفيديو التالي فيه حل بسيط للمشكلة”.

وأضاف عبدالله السبع في تغريدة أخرى “سناب شات فيه مشكلة أيضا الآن أنه يسوي تخطي للسنابات بشكل مزعج يعني تضغط على حسابي يوديك على حساب ثاني بالغلط، والحل الوحيد حاليا انك تطبق الحل الموجود بالفيديو”.

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وتابع عبدالله السبع “مع العلم نهاية الأسبوع الحالي في مؤتمر لسنابات شات وأتوقع المشاكل هذه بسبب قرب إعلان مميزات جديدة”.

وختم السبع بقوله “قبل شوي وصلتني بطاقة الحضور لمؤتمر سناب شات القادم بعد يومين بإذن الله طبعا كل المشاكل اللي نمر فيها حاليا أتوقع بسبب تجهيزهم لنسخة جديدة من التطبيق”.





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