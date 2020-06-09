- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جرى تداول برميل مزيج "برنت" اليوم الثلاثاء فوق مستوى 40 دولارًا بنحو طفيف؛ وذلك وسط آمال بتعافٍ سريع للطلب على الوقود، مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وأظهر موقع "بلومبرغ" أنه تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 40.13 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.37% عن سعر التسوية السابق.
فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 37.40 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 2.07% عن الإغلاق السابق.
ووفق "روسيا اليوم"، رفع بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر النفط في 2020، ويتوقع حاليًا أن يسجل "برنت" 40.40 دولارًا للبرميل، وأن يبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 36 دولارًا.
إلا أن البنك حذّر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة مخزونات الخام العالمية.النفط أسعار النفط
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 12:59 PM
جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بانخفاض نسبته 2.07%
جرى تداول برميل مزيج "برنت" اليوم الثلاثاء فوق مستوى 40 دولارًا بنحو طفيف؛ وذلك وسط آمال بتعافٍ سريع للطلب على الوقود، مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وأظهر موقع "بلومبرغ" أنه تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 40.13 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.37% عن سعر التسوية السابق.
فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 37.40 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 2.07% عن الإغلاق السابق.
ووفق "روسيا اليوم"، رفع بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر النفط في 2020، ويتوقع حاليًا أن يسجل "برنت" 40.40 دولارًا للبرميل، وأن يبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 36 دولارًا.
إلا أن البنك حذّر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة مخزونات الخام العالمية.
، آمال بالتعافي.. "برنت" يتماسك فوق مستوى 40 دولارًا للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر آمال بالتعافي.. "برنت" يتماسك فوق مستوى 40 دولارًا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.