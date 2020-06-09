، 30 مشروع تخرج في جامعة الملك خالد لمشروع ترشيد المياه والكهرباء بعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت إشراف هيئة تدريسية مباشرة في قسم الإعلام بكلية العلوم الإنسانية

خصص قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد، جميع مشروعات التخرج لطلاب وطالبات القسم لهذا الفصل الصيفي، لمساندة المشروع والتفاعل معه من خلال حملات ومشروعات إلكترونية في إطار التعريف بالمشروع وتحقيق أهدافه بالتوعية والتثقيف ونشره بين مختلف شرائح المجتمع.

جاء ذلك في إطار تفعيل مشروع ترشيد المياه والكهرباء بمنطقة عسير، الذي دشنه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وقال المستشار ورئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن شويل القرني: في إطار اهتمامات القسم وتماشيًا مع دور الجامعة في خدمة المجتمع واستجابة لتوجيهات رئيس الجامعة، قرر قسم الإعلام والاتصال تخصيص جميع هذه المشروعات لخدمة مشروع مهم؛ ليس فقط على مستوى المنطقة؛ بل على مستوى المملكة وهو جزء أساسي من العملية التعليمية والتدريبية لطلاب وطالبات القسم على الحملات التوعوية والتثقيفية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في موضوع مهم من موضوعات وقضايا المجتمع الحيوية.

وأضاف: من المتوقع أن تصل هذه المشروعات إلى حوالى 30 مشروعًا ما بين طلاب وطالبات القسم، وتحت إشراف هيئة تدريسية مباشرة؛ لمتابعة سير هذه المشروعات وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف العلمية والتطبيقية لمشروع الترشيد"، وسيشارك في كل مشروع تخرج عدد من الطلاب والطالبات يصل إلى خمسة تحت إشراف أحد أعضاء أو عضوات هيئة التدريس بالقسم.جامعة الملك خالد