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المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 15

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محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 8408 حالات مؤكدة

سجلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، 106 إصابات جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، فضلاً عن 15 حالة شفاء.

وحسب الموقع الإلكتروني المخصص للرصد الوبائي لـ"كوفيد 19" في المغرب، فإن الحصيلة الإجمالية للمصابين، بلغت 8408 حالات مؤكدة، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، مارس الماضي.

وطالبت وزارة الصحة المغربية السكان بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للحاجة الملحة، مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا.المغرب فيروس كورونا الجديد

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 12:52 PM

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الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 8408 حالات مؤكدة

المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 15
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلاً عن 15 حالة شفاء.

وحسب الموقع الإلكتروني المخصص للرصد الوبائي لـ"كوفيد 19" في المغرب، فإن الحصيلة الإجمالية للمصابين، بلغت 8408 حالات مؤكدة، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، مارس الماضي.

وطالبت وزارة الصحة المغربية السكان بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للحاجة الملحة، مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

، المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 15 ،
المصدر : الخليج 365

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