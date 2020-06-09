محمد بن مسعود - الدمام - وكالة الرصد الزلزالي: كان على عُمق عشرة كيلومترات ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا. وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).زلزال إندونيسيا 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 12:13 PM Advertisements وكالة الرصد الزلزالي: كان على عُمق عشرة كيلومترات زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا. وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي). الكلمات المفتاحية ، زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية ،

المصدر : الخليج 365

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