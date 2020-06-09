محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17235 سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.اليابان فيروس كورونا الجديد 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 12:12 PM Advertisements إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17235 اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة. الكلمات المفتاحية ، اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.