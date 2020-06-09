تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 9 يونيو 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعها، مقارنة بتعاملات الإثنين متأثرة بصعود أسعار المعدن الثمين عالميا.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار (24) مسجلا 205.23 ريال بنحو (54.70 دولار) مقابل 204 ريالات في تعاملات الإثنين.

وعن سعر الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا سجل 188.13 ريال (50.14 دولار)، مقابل 178.52 ريال في ختام تعاملات أمس.

وعن الذهب منخفض التكلفة فسجل سعر عيار (18) في السوق السعودية 153.93 ريال (41.03 دولار)، وسجل عيار (16) سعر 136.82 ريال نحو (36.47 دولار).

وقفز سعر أوقية الذهب في السوق السعودية إلى 6 آلاف و393 ريالا (1703.94 دولار)، مقابل 6 آلاف و345 ريالا في ختام تعاملات الإثنين.

وعن سعر كيلو الذهب في سوق المعادن النفيسة في المملكة العربية السعودية فسجل خلال فتح تعاملات الثلاثاء سعر 205 آلاف و598 ريالا بنحو (54 ألف و798 دولارا).

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يستمر يومين.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1695.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "بالنظر إلى الحماس للأصول العالية المخاطر والمنكشفة على النمو، ربما نرى ضغوطا على الذهب جلال الجلسة، لكن من الناحية الأخرى فإن ضعف الدولار الأمريكي أمر داعم".

وحوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي للنظر في السياسة النقدية والذي يستغرق يومين والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي مؤشر مستقبلي مع شروع الاقتصاد تدريجيا في إظهار علامات على التعافي.

وتوقف المتعاملون عن وضع احتمال فرض أسعار فائدة سلبية في الولايات المتحدة في الحسبان، بعد تقرير قوي مفاجئ للوظائف يوم الجمعة الماضية.

ومما حد من تقدم الذهب، أن فضل المتعاملون بالسوق الأصول عالية المخاطر إذ دفعت الثقة في تعاف اقتصادي المؤشر ناسداك القياسي إلى مستوى قياسي مرتفع. كما تتجه الأسهم الآسيوية للارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6% إلى 17.57 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.8% إلى 1986.40 دولار وانخفض البلاتين 0.4% إلى 829.58 دولار.