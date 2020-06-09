شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بواشنطن تنفي علاقتها بحساب إخباري أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن سعود كابلي أنه ‏بخصوص التغريدات الصادرة من حساب arabia new، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعل منذ عام ٢٠١٨ وأنه لم يتم الموافقة على اصدار التغريدتين الأخيرتين وأن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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