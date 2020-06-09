شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة فلسطينيين بينهم طالبان في الثانوية العامة من محافظة بيت لحم . وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطالبين خلف أسامة شكارنة ، وسيف أحمد نجاجرة ، وكذلك محمد أحمد نجاجرة ، ومحمد نعمان غياظة ، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في قرية نحالين غرب محافظة بيت لحم.

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