المغرب يسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و15 حالة شفاء المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/9 01:12 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 15 حالة شفاء.
وحسب الموقع الإلكتروني المخصص للرصد الوبائي لـ"كوفيد 19" في المغرب، فإن الحصيلة الإجمالية للمصابين، بلغت 8408 حالة مؤكدة، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، مارس الماضي.
وطالبت وزارة الصحة المغربية السكان بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للحاجة الملحة، مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا.
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