البحرين تسجل حالة وفاة و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا و280 حالة شفاء المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/9 12:05 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة البحرينية، 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة واحدة.
وأعلنت الوزارة في بيان عن تعافي 280 حالة إضافية جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و606 أشخاص.
وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة منها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج.
وأضافت وزارة الصحة أن حالة الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 78 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).
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