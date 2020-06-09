2020-06-09

شفاء 920 حالة من فيروس كورونا في الكويت

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 920 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 22.162 حالة ، مشيرةً إلى التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن .

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.



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