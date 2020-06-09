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عطل مفاجئ يضرب خدمات يوتيوب وجوجل
متابعات الخليج 365 - متابعة
فوجئ مستخدمو موقعَي جوجل ويوتيوب اليوم الثلاثاء في بعض البلدان بخلل كبير في خدمات البحث وتشغيل مقاطع الفيديو.
وأكد خبراء أن أغلب هذه المشاكل كانت في ألمانيا والنمسا والبرازيل والولايات المتحدة ، كما واجهت روسيا هذه المشاكل أيضا في تطبيق يوتيوب وخدمات جوجل.
وقال مستخدمون إنهم فشلوا في الدخول على حساباتهم ، بينما أكد آخرون عدم الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو بجانب مشاكل تحميل الصفحات والفيديوهات.
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