عطل مفاجئ يضرب خدمات يوتيوب وجوجل

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

فوجئ مستخدمو موقعَي جوجل ويوتيوب اليوم الثلاثاء في بعض البلدان بخلل كبير في خدمات البحث وتشغيل مقاطع الفيديو.

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وأكد خبراء أن أغلب هذه المشاكل كانت في ألمانيا والنمسا والبرازيل والولايات المتحدة ، كما واجهت روسيا هذه المشاكل أيضا في تطبيق يوتيوب وخدمات جوجل.

وقال مستخدمون إنهم فشلوا في الدخول على حساباتهم ، بينما أكد آخرون عدم الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو بجانب مشاكل تحميل الصفحات والفيديوهات.



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