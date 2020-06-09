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عطل مفاجئ يضرب خدمات يوتيوب وجوجل

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2020-06-09

عطل مفاجئ يضرب خدمات يوتيوب وجوجل

متابعات الخليج 365 - متابعة

فوجئ مستخدمو موقعَي جوجل ويوتيوب اليوم الثلاثاء في بعض البلدان بخلل كبير في خدمات البحث وتشغيل مقاطع الفيديو.

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وأكد خبراء أن أغلب هذه المشاكل كانت في ألمانيا والنمسا والبرازيل والولايات المتحدة ، كما واجهت روسيا هذه المشاكل أيضا في تطبيق يوتيوب وخدمات جوجل.

وقال مستخدمون إنهم فشلوا في الدخول على حساباتهم ، بينما أكد آخرون عدم الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو بجانب مشاكل تحميل الصفحات والفيديوهات.


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