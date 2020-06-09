أبل تعترف بمشكلة الخيمة الخضراء في هواتف أيفون

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أبلغ مالكو أيفون 11 iPhone 11 عن ظهور لون أخضر غريب على الشاشة بعد تحديث نظام التشغيل iOS 13.5.1 الأخير، حيث أشارت غالبية الحالات إلى أن الشاشة تتحول إلى اللون الأخضر بعد فتح الجهاز أو عند تنشيط الوضع المظلم والتحول الليلي، وفي وقت لاحق أقرت شركة أبل بالمشكلة.

وكان قد لاحظ بعض المستخدمين أن اللون الأخضر يختفي في النهاية، لكنه يعود بشكل غير متوقع.

وأصابت المشكلة كل من أجهزة iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max وقد تكون مشكلة في البرامج يمكن إصلاحها عندما تقوم أبل بإصدار iOS 13.5.2.

وكان موقع MacRumors كشف لأول مرة عن المشكلة بعد مشاركة العديد من المستخدمين للمشكلة عبر الموقع، وكذلك عبر منصة ريديت، وقال أحد المستخدمين: في نحو 25% من الوقت الذي أقوم فيه بفتح أيفون 11 برو، تبدو الشاشة كلها باللون الأخضر الباهت، وبعد 3 ثوانٍ، تومض وتعود إلى وضعها الطبيعي، هل حدث ذلك مع شخص آخر؟

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وسرعان ما انتشر هذا المنشور بين العديد من الذين يعانون من نفس المشكلة.

وقال تقرير لمجلة فوربس إن الخطأ يكمن في صلب الأجهزة ويتطلب تغيير الشاشة، متابعة أن هواتف أيفون 11 برو وأيفون 11 برو ماكس الأكثر تضررًا، وكذلك هواتف أيفون X، والعامل المشترك بين هذه الأجهزة هو شاشات OLED.

ولم تكشف شركة أبل عن السبب الحقيقي وراء المشكلة، لكنها أقرت بالخلل في بعض الحالات، وأمرت منافذ التوزيع التابعة لها والبائعين الرسميين باستبدال الشاشات للمستخدمين المتضررين بموجب الضمان.

ويُذكر أن نظام التشغيل iOS 13 يعاني من مشكلات منذ إصداره العام الماضي، حيث قال البعض إنه يستنزف طاقة البطاريات في بضع ساعات فقط، وقال آخرون إن الأجهزة تسخن بشدة أثناء الشحن، وهناك مشاكل أخرى تكررت بين المستخدمين مثل فقدان جهات الاتصال ومشاكل في المساعد الافتراضي سيري حيث يقوم مساعد الهاتف الذكي بإجراء المكالمات على مكبر الصوت افتراضيًا.





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