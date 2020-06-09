18 قتيلاً خلال 24 ساعة في شيكاغو

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت شيكاغو مقتل 18 شخصاً في 31 مايو، فيما يعد اليوم الأكثر دموية في المدينة منذ 60 عاماً. وبحسب ما نشره موقع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، وقعت هذه الجرائم المأساوية في يوم اندلعت خلاله جولة أخرى من الاحتجاجات والنهب في شيكاغو متزامنة مع تأبين جورج فلويد الذي قضى على يد عناصر شرطة مينيابوليس أثناء إجراءات اعتقاله.

وأفادت صحيفة “شيكاغو صن تايمز” أن الوفيات الـ18، التي قام بتوثيقها مختبر شيكاغو للجريمة CCL، جعلت من 31 مايو 2020 أكثر أيام المدينة دموية وعنفًا خلال ستة عقود، حيث تم مضاهاة أرقام الضحايا اليومية حتى عام 1961 فقط.

وفي يومي 29 مايو و30 مايو، وقعت سبع جرائم قتل أخرى. ووفقًا للصحيفة، ففي مدينة ذات سمعة سيئة دوليًا على مستوى ارتكاب جرائم القتل والعصابات، فإن جرائم القتل الـ25، التي وقعت في تلك الأيام الثلاثة، وضعت عطلة نهاية أسبوع في تصنيف الأكثر عنفًا في تاريخ شيكاغو الحديث.

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وقال ماكس كابوستين، مدير الأبحاث في مختبر CCL في تصريح للصحيفة: “لم يسبق أن رأينا شيئًا من هذا القبيل على الإطلاق من قبل”. ويعود تاريخ اليوم، الذي يحتل المرتبة التالية في قائمة “الأكثر عنفاً في شيكاغو”، إلى 4 أغسطس 1991، حيث وقعت 13 جريمة قتل.

وقال المتحدث باسم شرطة شيكاغو توماس أهيرن لصحيفة “شيكاغو صن تايمز”: “إن مستوى الحوادث التي شهدها الأسبوع المنصرم لم يسبق لها مثيل. وتقوم السلطات بالتحقيق بنشاط في حوادث متعددة في جميع أنحاء المدينة وتعمل على تحديد الدوافع في هذه الحالات”.

وقال إن السلطات الأميركية “تعمل بكل الجدية والنشاط من أجل تحقيق العدالة لجميع السكان المتضررين، وخاصة أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب أعمال عنف لا معنى لها”.



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