بالفيديو.. حفريات ساهر تعرقل حركة السير في حفر الباطن

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

تسببت حفريات الشركة المنفذة لمشروع تركيب كاميرات ساهر في عرقلة حركة السير عند إشارات تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك فهد المعروف باسم كوبري أبو قعر عند الأهالي والذي يعتبر أهم طرق المحافظة نظراً لما يشهده من حركة مرورية على مدار الساعة.

واشتكى عدد من المواطنين من الحفريات التي تسببت في أضرار لمركباتهم بالإضافة إلى إرباك حركة السير والتوقف الإجباري عند التحرك من الإشارة، متسائلين لماذا لا تقوم الشركة المنفذة بإصلاح الحفريات في أوقات منع التجول.

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يذكر أن مرور حفر الباطن في صدد تشغيل كاميرات الرصد الآلي ساهر عند الإشارات المرورية التي حدد سابقاً خلال الأيام المقبلة.

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