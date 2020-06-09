- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم طلاب حفر الباطن يؤدون الاختبارات البديلة بالكمامات والتباعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طلاب حفر الباطن يؤدون الاختبارات البديلة بالكمامات والتباعد
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
انطلقت الاختبارات البديلة التي أقرتها وزارة التعليم؛ لطلبة الصف الثالث الثانوي بحفر الباطن، أول أمس، وسط جاهزية تامة لاستقبال الهيئة الإدارية والطلبة والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتدابير الصحية والتجهيزات اللازمة لبدء تلك الاختبارات، لضمان الصحة والسلامة للجميع.
وتفقد مدير تعليم حفر الباطن الأستاذ عايض الرحيلي ، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر الظفيري وعدد من قيادات الإدارة عدداً من مراكز الاختبارات البديلة للاطمئنان على سير أعمال الاختبارات والتأكد من توفر الاستعدادات اللازمة لذلك وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب حفر الباطن يؤدون الاختبارات البديلة بالكمامات والتباعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.