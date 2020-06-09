طلاب حفر الباطن يؤدون الاختبارات البديلة بالكمامات والتباعد

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

انطلقت الاختبارات البديلة التي أقرتها وزارة التعليم؛ لطلبة الصف الثالث الثانوي بحفر الباطن، أول أمس، وسط جاهزية تامة لاستقبال الهيئة الإدارية والطلبة والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتدابير الصحية والتجهيزات اللازمة لبدء تلك الاختبارات، لضمان الصحة والسلامة للجميع.

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وتفقد مدير تعليم حفر الباطن الأستاذ عايض الرحيلي ، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر الظفيري وعدد من قيادات الإدارة عدداً من مراكز الاختبارات البديلة للاطمئنان على سير أعمال الاختبارات والتأكد من توفر الاستعدادات اللازمة لذلك وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

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