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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
الكويت: شفاء 920 حالة من كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-09
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:38 AM
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 22162
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.
، الكويت: شفاء 920 حالة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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