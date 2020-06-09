، روسيا .. 171 وفاة و8595 إصابة جديدة بكورونا ،

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سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 8595 إصابة و171 وفاة و11709 حالات شفاء خلال آخر 24 ساعة، في قفزة كبيرة للوفيات وحالات التعافي مقارنة باليوم الماضي.
وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، في بيان له، بأن إجمالي الإصابات بلغ 485253، منها 242397 حالة شفاء، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 6 آلاف لتصل إلى 6142.
ووفق "روسيا اليوم" أشار البيان إلى أن 38,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وسجلت العاصمة موسكو انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات اليومية بكورونا مع رصد 1572 حالة مقابل 2001 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 198590 حالة.
وشهد مؤشر حالات التعافي في المدينة قفزة كبيرة من 1633 أمس، إلى 5390 اليوم؛ ليصبح الإجمالي 109737، في حين تجاوز عدد الوفيات عتبة الـ 3 آلاف وبلغ 3029 بعد تسجيل 59 حالة جديدة ارتفاعاً عن 51 في الحصيلة اليومية السابقة.
وكانت سلطات موسكو قد أعلنت أمس، إلغاء نظام العزل الذاتي اعتباراً من اليوم الثلاثاء مع استمرار تحسن الوضع الوبائي بالمدينة وتباطؤ وتيرة تفشي الفيروس.روسيا فيروس كورونا الجديد
روسيا .. 171 وفاة و8595 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-09
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 8595 إصابة و171 وفاة و11709 حالات شفاء خلال آخر 24 ساعة، في قفزة كبيرة للوفيات وحالات التعافي مقارنة باليوم الماضي.
وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، في بيان له، بأن إجمالي الإصابات بلغ 485253، منها 242397 حالة شفاء، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 6 آلاف لتصل إلى 6142.
ووفق "روسيا اليوم" أشار البيان إلى أن 38,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وسجلت العاصمة موسكو انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات اليومية بكورونا مع رصد 1572 حالة مقابل 2001 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 198590 حالة.
وشهد مؤشر حالات التعافي في المدينة قفزة كبيرة من 1633 أمس، إلى 5390 اليوم؛ ليصبح الإجمالي 109737، في حين تجاوز عدد الوفيات عتبة الـ 3 آلاف وبلغ 3029 بعد تسجيل 59 حالة جديدة ارتفاعاً عن 51 في الحصيلة اليومية السابقة.
وكانت سلطات موسكو قد أعلنت أمس، إلغاء نظام العزل الذاتي اعتباراً من اليوم الثلاثاء مع استمرار تحسن الوضع الوبائي بالمدينة وتباطؤ وتيرة تفشي الفيروس.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:31 AM
إجمالي الإصابات 485253 منها 242397 حالة شفاء
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 8595 إصابة و171 وفاة و11709 حالات شفاء خلال آخر 24 ساعة، في قفزة كبيرة للوفيات وحالات التعافي مقارنة باليوم الماضي.
وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، في بيان له، بأن إجمالي الإصابات بلغ 485253، منها 242397 حالة شفاء، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 6 آلاف لتصل إلى 6142.
ووفق "روسيا اليوم" أشار البيان إلى أن 38,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وسجلت العاصمة موسكو انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات اليومية بكورونا مع رصد 1572 حالة مقابل 2001 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 198590 حالة.
وشهد مؤشر حالات التعافي في المدينة قفزة كبيرة من 1633 أمس، إلى 5390 اليوم؛ ليصبح الإجمالي 109737، في حين تجاوز عدد الوفيات عتبة الـ 3 آلاف وبلغ 3029 بعد تسجيل 59 حالة جديدة ارتفاعاً عن 51 في الحصيلة اليومية السابقة.
وكانت سلطات موسكو قد أعلنت أمس، إلغاء نظام العزل الذاتي اعتباراً من اليوم الثلاثاء مع استمرار تحسن الوضع الوبائي بالمدينة وتباطؤ وتيرة تفشي الفيروس.
، روسيا .. 171 وفاة و8595 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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