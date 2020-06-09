، دراسة استقصائية حديثة.. هذه هي المدينة الأغلى في العالم للمغتربين ،

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كشفت دراسة استقصائية نشرت اليوم الثلاثاء لمؤسسة ميرسر، عن تكاليف المعيشة العالمية، أن هونغ كونغ صُنّفت أغلى مدينة في العالم للمغتربين، بسبب ارتفاع أسعار المنازل.
واحتفظت هونغ كونغ باللقب للعام الثاني على التوالي في الدراسة، من بين 209 مدن، استنادًا إلى 200 عنصر من بينها تكلفة السكن، والمواصلات، والطعام، والملابس، والسلع المنزلية، والترفيه.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، حلت في المرتبة الثانية مدينة "عشق أباد"، عاصمة تركمانستان.
وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو في المرتبة الثالثة، وتلتها زيورخ السويسرية.
وحلت سنغافورة في المركز الخامس، ثم نيويورك في المركز السادس، وجاءت شنغهاي الصينية في المركز السابع.
وكشفت الدراسة أن المدن الآسيوية احتلت 6 مراكز من بين المراكز العشرة الأولى.
وتهدف دراسة ميرسر إلى إبلاغ الشركات بالمبلغ الذي يجب دفعه لموظفيها في الخارج، وقياس كلفة المعيشة للمغتربين، والتي قد تختلف عن متوسط تكلفة المعيشة للمقيمين الآخرين.هونغ كونغ ارتفاع أسعار المنازل
دراسة استقصائية حديثة.. هذه هي المدينة الأغلى في العالم للمغتربينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-09
كشفت دراسة استقصائية نشرت اليوم الثلاثاء لمؤسسة ميرسر، عن تكاليف المعيشة العالمية، أن هونغ كونغ صُنّفت أغلى مدينة في العالم للمغتربين، بسبب ارتفاع أسعار المنازل.
واحتفظت هونغ كونغ باللقب للعام الثاني على التوالي في الدراسة، من بين 209 مدن، استنادًا إلى 200 عنصر من بينها تكلفة السكن، والمواصلات، والطعام، والملابس، والسلع المنزلية، والترفيه.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، حلت في المرتبة الثانية مدينة "عشق أباد"، عاصمة تركمانستان.
وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو في المرتبة الثالثة، وتلتها زيورخ السويسرية.
وحلت سنغافورة في المركز الخامس، ثم نيويورك في المركز السادس، وجاءت شنغهاي الصينية في المركز السابع.
وكشفت الدراسة أن المدن الآسيوية احتلت 6 مراكز من بين المراكز العشرة الأولى.
وتهدف دراسة ميرسر إلى إبلاغ الشركات بالمبلغ الذي يجب دفعه لموظفيها في الخارج، وقياس كلفة المعيشة للمغتربين، والتي قد تختلف عن متوسط تكلفة المعيشة للمقيمين الآخرين.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:17 AM
بين 209 مدن استنادًا إلى 200 عنصر بينها تكلفة السكن والمواصلات
كشفت دراسة استقصائية نشرت اليوم الثلاثاء لمؤسسة ميرسر، عن تكاليف المعيشة العالمية، أن هونغ كونغ صُنّفت أغلى مدينة في العالم للمغتربين، بسبب ارتفاع أسعار المنازل.
واحتفظت هونغ كونغ باللقب للعام الثاني على التوالي في الدراسة، من بين 209 مدن، استنادًا إلى 200 عنصر من بينها تكلفة السكن، والمواصلات، والطعام، والملابس، والسلع المنزلية، والترفيه.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، حلت في المرتبة الثانية مدينة "عشق أباد"، عاصمة تركمانستان.
وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو في المرتبة الثالثة، وتلتها زيورخ السويسرية.
وحلت سنغافورة في المركز الخامس، ثم نيويورك في المركز السادس، وجاءت شنغهاي الصينية في المركز السابع.
وكشفت الدراسة أن المدن الآسيوية احتلت 6 مراكز من بين المراكز العشرة الأولى.
وتهدف دراسة ميرسر إلى إبلاغ الشركات بالمبلغ الذي يجب دفعه لموظفيها في الخارج، وقياس كلفة المعيشة للمغتربين، والتي قد تختلف عن متوسط تكلفة المعيشة للمقيمين الآخرين.
، دراسة استقصائية حديثة.. هذه هي المدينة الأغلى في العالم للمغتربين ،
المصدر : الخليج 365
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