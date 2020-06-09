، بعد سفلتة الطرق على حسابهم.. بلدية هروب لـ"سكان منجد": سنتأكد من المواصفات! ،

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أكدت بلدية محافظة هروب، أن الطريق الذي تم سفلتته من قِبَل المواطنين في جبال منجد تم الشخوص عليه، وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.
وتفصيلًا قالت بلدية هروب لـ"الخليج 365": قامت البلدية بسفلتة 70% من جبل منجد حسب الأولويات المعدة من قِبَل المجلس البلدي كمرحلة أولى في العام الماضي؛ حيث تم سفلتة الطرق الرئيسية كطريق القتب وتفريعاته، وطريق مدرجه، والجبل الأسفل، وأعمال إنارة للطريق الرئيسي، وقد تم حصر باقي التفريعات بجبل منجد وإدراجها كمرحلة ثانية في مشروع سفلتة ورصف وإنارة الجاري ترسيته.
وتابعت: علمًا بأن البلدية تقوم بصيانة الطرق الترابية بصفة مستمرة، وتلقي أي بلاغات والتعامل معها في حينه.
وأضافت أن الطريق الذي تم سفلتته من قِبَل المواطنين تم الشخوص عليه، وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.
وكان مواطنون بجبال منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، قد لجأوا إلى تمهيد وسفلتة طرق منازلهم على حسابهم الخاص بعدما انتظروه طويلًا رغم المطالبات والوعود من قِبَل بلدية هروب، حسب تعبيرهم.محافظة هروب جازان
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 11:45 AM
قالت: أنهينا 70% من طرق جبل منجد حسب أولويات المجلس البلدي
أكدت بلدية محافظة هروب، أن الطريق الذي تم سفلتته من قِبَل المواطنين في جبال منجد تم الشخوص عليه، وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.
وتفصيلًا قالت بلدية هروب لـ"الخليج 365": قامت البلدية بسفلتة 70% من جبل منجد حسب الأولويات المعدة من قِبَل المجلس البلدي كمرحلة أولى في العام الماضي؛ حيث تم سفلتة الطرق الرئيسية كطريق القتب وتفريعاته، وطريق مدرجه، والجبل الأسفل، وأعمال إنارة للطريق الرئيسي، وقد تم حصر باقي التفريعات بجبل منجد وإدراجها كمرحلة ثانية في مشروع سفلتة ورصف وإنارة الجاري ترسيته.
وتابعت: علمًا بأن البلدية تقوم بصيانة الطرق الترابية بصفة مستمرة، وتلقي أي بلاغات والتعامل معها في حينه.
وأضافت أن الطريق الذي تم سفلتته من قِبَل المواطنين تم الشخوص عليه، وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.
وكان مواطنون بجبال منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، قد لجأوا إلى تمهيد وسفلتة طرق منازلهم على حسابهم الخاص بعدما انتظروه طويلًا رغم المطالبات والوعود من قِبَل بلدية هروب، حسب تعبيرهم.
، بعد سفلتة الطرق على حسابهم.. بلدية هروب لـ"سكان منجد": سنتأكد من المواصفات! ،
المصدر : الخليج 365
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