أردوغان يتبجح: سرت مهمة لوجود آبار النفط

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قال رئيس تركيا المحتل للأراضي الليبية رجب أردوغان أن العمليات العسكرية في سرت حساسة للغاية.

وأثار الرئيس التركي استفزاز العالم العربي بتصريحاته؛ حيث قال: “مدينة سرت الليبية مهمة بسبب وجود آبار النفط والغاز “. Advertisements وتابع :” تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية ونحن نمتلك سفنا للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود”. وأضاف: “عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا مستمرة”. واستكمل: “بعد الاتصال مع ترامب بإمكاننا القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا وستكون خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال مع بوتن”.





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