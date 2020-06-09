“الصحة” تستعرض في فيديو كيف تسبب مصاب في نقل العدوى إلى أصدقائه وأهله

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استعرضت وزارة الصحة في مقطع فيديو توعوي مدى خطورة التجمعات في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بسرعة بين الأشخاص.
وقال أحد الممارسين الصحيين في الفيديو إن شخصا في الثلاثينات من عمره انتقلت له العدوى من أحد أصدقائه في الاستراحة، وبعدها نقلها لأهله في المنزل، ثم نقلها إلى زملائه في استراحة أخرى، والآن هو يرقد في حالة حرجة على الأجهزة.
وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين يساهم في زيادة حالات الإصابة لعدد كبير من الأشخاص..، مهيباً بالجميع الحرص على البقاء في المنزل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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