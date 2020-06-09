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تحدث نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، عن منتج “نفاذ” الذي يقدمه البنك لتمويل العمل الحرّ.
وأوضح – في حديث لقناة “السعودية” – أن الهدف من المنتج هو تمويل المواطنين والمواطنات القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية، أو الذين يرغبون في زيادة دخلهم الشهري ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة.
وأضاف أن المنتج يتيح للمواطنين والمواطنات الاستفادة من تمويل ميسّر يستطيعون من خلاله ممارسة أعمال حرة لحسابهم الشخصي في مجالات: الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي.
وأشار الحميدي إلى أن التمويل الذي يحصل عليه المستفيد من منتج “نفاذ” قد يصل إلى 150 ألف ريال، وذلك عند الرغبة في العمل في مجال النقل التشاركي على سبيل المثال.
وأفاد بأنه يُشترط للحصول على التمويل أن يكون المتقدم حاصلا على وثيقة العمل الحر..، لافتاً إلى أن البنك يراجع كذلك السجل الائتماني للمتقدم، ويطلب منه بعض المستندات.
وذكر الحميدي أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في تقديم منتج “نفاذ” على فئة العاطلين عن العمل؛ لأنهم الشريحة الأهم والأولى بالخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في “بنك التنمية الاجتماعية” يوضح تفاصيل منتج “نفاذ” لتمويل العمل الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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