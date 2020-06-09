قريب المواطنة المسنة التي قتـلت على يد خادمتها بمحايل يكشف معلومات جديدة حول الواقعة (فيديو)

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كشف ابن شقيق المواطنة الثمانينية التي قتـلت على يد خادمتها في منزلها بمحايل عسير قبل أن تلوذ بالفرار، معلومات جديدة حول الحادثـة.

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وقال علي عسيري إن العاملة جاءت للعمل لدى عمته منذ قرابة 3 أشهر ونصف، وكانت حالتها النفسية مريبة، وطلبت أن تسافر وتعود إلى بلدها.

وأضاف عسيري في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنهم خاطبوا مكتب الاستقدام من أجل إجراءات سفرها وبدأت بالفعل التجهز للسفر، لكن بعد يومين فوجئوا بارتكاب الجريمة.

يذكر أن العاملة الإفريقية أقدمت على إشعال النار في غرفة المسنة المعاقة ثم فرت من المنزل..، لكن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بها، وتعرضت ابنة أخت المسنة إلى حروق خطيرة أثناء محاولتها إنقاذها.