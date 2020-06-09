الجهات الأمنية بالرياض تقبض على شاب وفتاة ظهرا في فيديو يرتديان سترة “الأمن العام”

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ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على عدة أشخاص، بينهم شاب وفتاة ظهرا في مقطعي فيديو وهما يرتديان سترة تابعة للأمن العام.

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وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أنه جرى القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي ترتدي السترة وتقف على إحدى المركبات، كما قبض على شخص آخر يرتدي السترة وهو في وضع مخل بالآداب مع مجموعة أشخاص.

وأشار إلى أنه بعد إجراءات الاستدلال البحثية تم تحديد هوية الأشخاص من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي..، وجرى إلقاء القبض على الأشخاص وإيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



