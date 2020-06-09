توفير الرعاية الصحية لـ28 ألف عامل وموظف بمشروع البحر الأحمر السياحي

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، شركة (إنترناشيونال إس أو إس)، الرائدة عالميّاً في مجال الرعاية الطبّيّة وخدمات مخاطر السفر الأمنيّة، عقداً لتوفير خدمات طبية متكاملة لنحو (28) ألف عامل.

ويتضمن العقد –بالإضافة إلى العمال- الرعاية الصحية لموظفي الشركة وزوارها خلال فترة تطوير المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر التي سيتم افتتاحها نهاية 2022.

وسيتم تجهيز مركز طبي رئيس على مساحة (700 متر مربع) داخل القرية العمالية، يقدم باقة خدمات تتضمن الرعاية الصحية الأولية، والصحة المهنية، والاستجابة لحالات الطوارئ.

وستقوم (إنترناشيونال إس أو إس) ببناء وإدارة وتشغيل المركز الطبي، والعيادات المتنقلة التي ستقدم خدماتها للقوى العاملة في كافة مواقع تطوير المشروع بما يتماشى مع قوانين اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

ومن الممكن نقل هذه العيادات بسهولة مع تقدم أعمال التطوير في المشروع إلى مواقع أخرى، مما سيضمن للقوى العاملة الوصول إلى هذه المرافق بسهولة مع خفض حدة الأثر البيئي الذي قد ينجم عن عمليات التصنيع والتركيب في الموقع.

كما ستشرف (إنترناشيونال إس أو إس) على توظيف الكادر الفني والطبي، وإدارة العيادات المتنقلة، وضمان تنقلها بسهولة لتصل إلى كافة مواقع التطوير.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: إن «تطوير وتشغيل وجهة سياحية بحجم مشروع البحر الأحمر الذي سيقدم مزايا حصرية يستمتع بها الزوار، يتطلب منا أيضًا إقامة مجتمع ينعم أفراده بأعلى معايير العيش الرغيد، ويوفر المرافق الضرورية لدعم نمط الحياة العصرية».

وتابع: «وهذا ما سنعمل عليه مع (إنترناشيونال إس أو إس) لضمان صحة وسلامة موظفينا وشركائنا العاملين في الوجهة، خصوصًا أننا نؤسس لمعايير جديدة ستوفر بيئة آمنة ومريحة لفريق مشروع البحر الأحمر».

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