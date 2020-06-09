الحصيني: أمطار متفاوتة بمناطق عدة خلال الساعات القادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة بمناطق عدة، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.

وقال «الحصيني» –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى جنوب غرب القويعية.

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وأشار «الحصيني»، إلى هطول الأمطار أيضًا على اليمن وبين الإمارات وعمان، وتكون مسبوقة برياح مثيرة للأتربة.

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