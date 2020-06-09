الثلاثاء وليلة الأربعاء
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة بمناطق عدة، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.
وقال «الحصيني» –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى جنوب غرب القويعية.
وأشار «الحصيني»، إلى هطول الأمطار أيضًا على اليمن وبين الإمارات وعمان، وتكون مسبوقة برياح مثيرة للأتربة.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار متفاوتة بمناطق عدة خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.