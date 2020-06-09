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القبض على يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من كورونا

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إجراءات التحقيق كشفت عن تورط مواطن ثلاثيني بالعملية

ألقت شرطة منطقة نجران القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس (كوفيد - 19).

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي.
وأضاف «العشوي» أنه باستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك، وتبين أن من زوّر التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقًا.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين لإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة.   

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