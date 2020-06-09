هل يمكن إضافة تابع عن طريق التطبيق؟ حساب المواطن يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن التعديل أو إضافة تابع عن طريق التطبيق، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عن طريق الموقع الإلكتروني.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين لم يتمكن من إضافة تابع عن طريق التطبيق.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «لا يمكنك التعديل أو الإضافة عن طريق التطبيق، وبإمكانك التوجه للرابط.

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وتابع البرنامج: «ويمكنك إضافة تابع عن طريق الدخول لحسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وإضافة التابعين، ثم الضغط على أيقونة (حفظ)».

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