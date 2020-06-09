كيف نجحت بيش في السيطرة على إصابات كورونا بالمحافظة؟

استطاعت صحة جازان، وبتضافر الجهود وتكثيف الخطط العلاجية والاحترازية، تقليل حالات كورونا في محافظة بيش بجازان بعد أن تجاوزت الحالات ٨٠٠ حالة في ٣ أيام فقط وتجاوزت الوفيات ٤ حالات، حيث تقلَّصت الحالات حتى لم تعد تتجاوز 10 حالات في اليوم الواحد.

وقامت «صحة جازان» وبتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان بإنشاء غرفة عمليات القيادة والتحكم بالقطاع الشمالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقوم هذه الغرفة بمهام إشرافية، لإدارة الحدث الميداني بمحافظة بيش ومدينة جازان للصناعات الأساسية، وتتّخذ القرارات والتوصيات اللازمة، وتتابع العمل مع مركز القيادة والتحكم الرئيسي بصحة جازان.

وتشرف هذه الغرفة على 14 فريقًا طبيًا ميدانيًا بمحافظة بيش، ويتكون كل فريق من طبيب وممرض وعدد 2 مراقب وبائي، وتقوم هذه الفرق بعمليات التقصي الوبائي وتتبع مصدر العدوى للحالات المصابة وحصر المخالطين، كما تقوم أيضًا بمهام بالمسح النشط والفحص الموسع إلى جانب إدخال وتحليل البيانات عبر فريق مخصص بهذه المهمة.

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وكذلك تقوم الغرفة أيضًا بمتابعة الوضع الصحي الوبائي بالمحافظة، والتنسيق لنقل الحالات للمستشفيات والمحاجر، وبحمد الله وتوفيقه فإنّ البيانات تظهر تناقصًا مستمرًا في أعداد الإصابات بالتزامن مع تشديد الإجراءات الوقائية وتنفيذها بدقة عالية.

وكثفت الجهات الأمنية الرقابة ومنع التجول في محافظة بيش بجازان لفترات معينة كما كان منع التجول في محافظة بيش وتوعية المجتمع بعدم الاختلاط بالمصابين ولبس الكمامات والقفازات ومعاقبة المخالفين لتعليمات الوقاية الاحترازية.

وواصلت أمانة منطقة جازان المتابعة للأنشطة التجارية في منطقة جازان وتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية وتعقيم الأماكن والمحلات وإغلاق المنشآت التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية وإلزام المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي «الباركود» عن طريق الهواتف الذكية بدلًا من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقًا وذلك للوقاية والسلامة.